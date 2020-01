Exclusief voor abonnees Gsm vasthouden tijdens rijden is altijd strafbaar 28 januari 2020

00u00 0

Dat je niet mag bellen of sms'en achter het stuur, is al langer bekend. Maar ook als je je gsm louter vasthoudt terwijl je aan het rijden bent, bega je een overtreding. Dat heeft het Hof van Cassatie bepaald. In het arrest staat dat niet bewezen hoeft te worden of de bestuurder het toestel al of niet gebruikt. De Brusselse advocaat Cavit Yurt was naar het Hof getrokken nadat zijn cliënte in eerste aanleg en in beroep veroordeeld was. "De agent verklaarde dat zij haar telefoon vasthield, niet dat ze aan het bellen of 'texten' was. Normaal staat dat zwart op wit in een proces-verbaal." Nu heeft Cassatie echter beslist dat 'gsm-gebruik' in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd mag worden. Voor alle duidelijkheid: ook als je stilstaat aan een stoplicht mag je het toestel niet in je handen nemen. Advocaat Yurt legt zich neer bij de uitspraak.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis