Gsm valt in bad: JONGEN (14) OVERLIJDT 13 maart 2018

Een Waalse jongen is omgekomen nadat zijn smartphone in zijn bad is gevallen. De 14-jarige Hugo uit Pont-de-Loup (Henegouwen) was met zijn smartphone aan het spelen, die aan het opladen was. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek glipte de gsm uit zijn handen en werd de jongen geëlektrocuteerd. De hulpdiensten konden niets meer doen. De tiener overleed in het ziekenhuis.