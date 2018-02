Gsm's veroorzaken tumoren, maar enkel bij ratten 06 februari 2018

Mannelijke ratten die gedurende lange tijd aan hoge gsm-stralingen werden blootgesteld kunnen harttumoren ontwikkelen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie in opdracht van de overheid. Vrouwelijke ratten en muizen van beide geslachten bleken ongevoelig voor de straling. Deze resultaten, benadrukken de wetenschappers, zeggen niks over de invloed van gsm-straling op de mens. Het onderzoek van het National Toxicology Program heeft tien jaar geduurd en ruim twintig miljoen euro gekost. De dieren werden blootgesteld aan een straling die veel hoger is dan die van een gsm. 6% van de mannelijke ratten ontwikkelde een shwannoom, een zeldzaam type tumor, in het zenuwweefsel in de hartstreek. Die gezwellen kwamen helemaal niet voor bij dieren die niet aan straling werden blootgesteld. Ze duiken wel op bij mensen die heel veel met een gsm bellen, maar dan in de buurt van het oor. Het gaat om goedaardige gezwellen.

