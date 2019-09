Exclusief voor abonnees Gsm's amper ingezameld 05 september 2019

Liefst 3,2 miljoen ongebruikte gsm's slingeren rond in onze kasten, terwijl maar 8% wordt ingezameld. Dat laat Recupel weten. Nochtans kan een mobiele telefoon voor liefst 99% gerecycleerd worden. Smartphones bevatten kostbare grondstoffen als kobalt, goud, zilver, koper, tin en palladium. Mochten we die wat vaker hergebruiken - een proces dat 'urban mining' wordt genoemd - dan zou er veel minder nood zijn aan klassieke mijnbouw, die erg vervuilend is. De Belgen brengen hun gsm's niet binnen omdat ze dat niet dringend vinden (31%), omdat het toestel nog data bevat (24%) of vanwege de sentimentele waarde (16%).

