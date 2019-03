Exclusief voor abonnees Gsm-operator Dommel stopt ermee 28 maart 2019

Op 31 maart staakt de virtuele telecomoperator Dommel z'n dienstverlening. Proximus ontzegt het bedrijf de toegang tot z'n netwerk. Beide liggen al langer op ramkoers. "We zijn op een monopolist gebotst die z'n best doet om de toegang tot z'n telefoon- en breedbandnetwerk te beperken voor virtuele operatoren", klinkt het bij Dommel. Proximus voert dan weer aan dat onbetaalde facturen aan de basis liggen van het dispuut. Het Antwerpse hof van beroep zou exact een week geleden geoordeeld hebben dat de beslissing om het contract met Dommel stop te zetten, gerechtvaardigd is. Dommel, dat sinds vorig jaar ook de klanten van de voormalige virtuele speler Billi bedient, telt zo'n 12.000 gsm-klanten en 10.000 klanten voor internet en vaste telefonie. Het bedrijf is naarstig op zoek naar alternatieve toeleveranciers. Voor mobiel internet hebben enkel Telenet en Orange een eigen netwerk, voor vast internet alleen Telenet.

