Gsm eigenaar in beslag genomen

EXPLOSIE PAARDENMARKT 19 januari 2018

De eigenaar van het ontplofte gebouw op de Antwerpse Paardenmarkt is ondervraagd door de recherche van de lokale politie. Halmi Chalghmi, die een pizzeria uitbaat in Sint-Niklaas, was met vakantie in Egypte toen een gasexplosie twee dodelijke slachtoffers maakte. "Onze installaties waren in orde", herhaalt een lid van de familie Chalghmi. "De politie weet zelf nog niet hoe de ontploffing ontstaan is. Bewoners beweerden dat zij ons hebben verwittigd van de gasgeur in het gebouw. Dat blijven wij ontkennen. De politie heeft onze gsm in beslag genomen om dat na te trekken." (PLA)