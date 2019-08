Exclusief voor abonnees Gsm-dief pikt er de verkeerde uit: de wereldkampioen thaiboksen 17 augustus 2019

Drievoudig wereldkampioen thaiboksen Youssef Boughanem uit Etterbeek is opgepakt wegens slagen en verwondingen. Zijn slachtoffer belandde in het ziekenhuis met een schedelbreuk. Volgens de kampioen verdedigde hij zich enkel tegen een man die zijn gsm trachtte te stelen. "Ik had hem eerder al afgeweerd en zag zijn hand plots in zijn zak glijden. Ik dacht dat hij een mes zou nemen." De feiten dateren van zondag, maar lekten pas gisteren uit. "Tot twee keer toe probeerde die man mijn gsm te stelen", vertelde Boughanem aan de krant 'La Dernière Heure'. Volgens de kampioen - 205 zeges op 240 wedstrijden - gaf hij de dief eerst twee lichte klappen. "Toen hij in zijn zak tastte, voelde ik me bedreigd. Ik haalde uit en raakte hem vol op de benen. Hij viel op de grond." Het slachtoffer werd afgevoerd met een ambulance naar het ziekenhuis. Boughanem werd opgepakt en in verdenking gesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Na ondervraging mocht hij beschikken, zonder voorwaarden. "Mijn ondervragers zeiden dat er veel minder diefstallen zouden zijn in Brussel als iedereen zou reageren zoals ik." (BJM)

