Gsm-batterij bijna leeg? Deel je verdriet met lotgenoten 26 januari 2018

Heeft u ooit het moment dat uw smartphonebatterij het bijna voor bekeken houdt willen delen met wildvreemden? Neen? Enfin, mocht u het toch willen doen, kan u daarvoor de app 'Die with me' gebruiken. Dat is een chatroom waartoe u enkel toegang heeft wanneer u minder dan 5% batterij heeft. De Belg Dries Depoorter ontwikkelde de app omdat hij van dat droeve moment waarop je telefoon bijna uitvalt iets positiefs wou maken. "En nu zien we blije mensen met een lege batterij die legebatterijgesprekken voeren." Het oorspronkelijke idee was eigenlijk om er een soort dating-app van te maken. Op dit moment is het vooral een simpel speeltje waarmee je met enkel een gebruikersnaam anoniem - en hopelijk grappend - je batterijgerelateerde smarten kan delen met onbekenden.

