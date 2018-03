GSK koopt Novartis uit bij Sensodyne-tak 28 maart 2018

Het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline, kortweg GSK, telt 13 miljard dollar (10,4 miljard euro) neer om het Zwiterse Novartis uit te kopen in hun joint venture. Die vennootschap werd in 2015 opgericht, en de twee farmabedrijven brachten daar hun consumententak in onder. Tot de bekendste producten behoren Sensodyne (tandpasta), Voltaren (ontstekingsremmer) en Theraflu (keelontsteking). GSK had al een belang van 63,5% in die groep, en koopt nu zijn partner volledig uit.

