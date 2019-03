Gruwel in 'Thuis': Stan mishandelt mama Judith 23 maart 2019

De 'Thuis'-kijker kreeg gisteren eindelijk te zien waar al die blauwe plekken bij dokter Judith (Katrien Deruysscher) vandaan komen. Die waren niet het gevolg van losse handjes van haar ex-lief Jacques (Peter Van de Velde), wel van schokkend geweld door haar eigen zoon. Tiener Stan (Jannes Coessens) maakte zich schuldig aan oudermishandeling, een verhaallijn die voor het eerst in een Vlaamse soap te zien is. "We werkten hiervoor samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Het CAW deed ons inzien dat huiselijk geweld zich achter heel wat gesloten deuren afspeelt en in álle sociale klassen voorkomt. Dus ook in de meer gegoede families, zoals bij dokter Judith. Het is echt geen ver-van-mijn-bedverhaal." De Eén-soap maakt het thema hiermee extra bespreekbaar. "Dat is nooit ons hoofddoel. Bij ons primeert het verhaal altijd op het effect. Maar wie de voorbije weken de media volgde, weet wat het maatschappelijk belang van deze plot is. Als kijkcijferkanon kunnen we dit onderwerp mee onder de aandacht brengen, en dat is natuurlijk mooi meegenomen." (HL)

