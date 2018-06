Grün: "Geen enkel risico nemen met geel of blessures" 26 juni 2018

29 juni 1994. De Rode Duivels hebben in Orlando gewonnen van Marokko en Nederland - telkens met 1-0 - maar voor hun derde groepswedstrijd moeten ze naar Washington, voor het duel met Saoedi-Arabië. Geen probleem, zo lijkt het, want België staat op kop en in de achtste finales wacht bij groepswinst een nieuw duel in Orlando, tegen Ierland. Paul Van Himst beslist om geen risico te nemen met Vital Borkelmans, Georges Grün en Josip Weber, die alle drie geel geboekt staan. Ook Marc Emmers mag rusten. Saeed Al-Owairan rijt de Belgische defensie al na 5 minuten open en scoort een doelpunt dat de Rode Duivels nooit te boven komen. De Belgen zakken van de eerste naar de derde plaats in de groep. Wég is het duel in Orlando met Ierland. Halsoverkop moeten de Rode Duivels naar Chicago voor een achtste finale tegen Duitsland, dat met de hulp van ref Röthlisberger met 3-2 wint.

