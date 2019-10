Exclusief voor abonnees Grotere kans op zwangerschapscomplicaties na beroerte 19 oktober 2019

Wie op jonge leeftijd een beroerte krijgt en daarna zwanger wordt, krijgt vaker zwangerschapscomplicaties dan wie geen herseninfarct heeft doorgemaakt. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek aan het Nederlandse Radboud universitair medisch centrum. Het gaat dan vooral om een verhoogde bloeddruk (33,3% versus 12,2%) en het HELLP-syndroom of zwangerschapsvergiftiging (9,5% versus 0,5%). Bovendien komen bij zulke vrouwen ook vaker miskramen (35,2% versus 13,5%) en doodgeboortes (6,1% versus 0,9%) voor. Jaarlijks worden wereldwijd 13 miljoen mensen getroffen door een beroerte. In België zijn het er dagelijks gemiddeld 55. Zo'n 10 tot 15% van die patiënten is jonger dan 50, zo bleek nog uit onderzoek van 2017. (FT)

