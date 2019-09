Exclusief voor abonnees Grotere bierglazen 06 september 2019

00u00 0

Dit zijn geen trukken van de foor of van luie Charel, maar dit zijn doordachte misleidende trucs van een machtige multinational, namelijk AB InBev. Alle cafés werden in juni warm gemaakt om mee te stappen in een actie gedurende de vakantie waarbij een pintje Jupiler niet 25 cl maar 30 cl inhoud kreeg (dus een groter glas) en dit zonder dat het de cafébaas of de consument 1 eurocent meer zou kosten. Zo gezegd, zo gedaan, iedereen blij.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis