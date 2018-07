Grote zoekactie naar man die kleren achterlaat op strand 04 juli 2018

00u00 0

Een toerist die na een nachtelijke duik in zee in Nieuwpoort zijn spullen niet meer terugvond, heeft ongewild voor een grootschalige zoekactie gezorgd. Gisterochtend rond 7 uur vond een wandelaar een short, T-shirt, smartphone en portefeuille op het strand. De man sloeg alarm bij de hulpdiensten, want hij vreesde dat de persoon vermist was. Zowel de reddingshelikopter, drie reddingsschepen, de brandweer en de politie speurden het strand en de zee af... tot de actie rond 8.30 uur plots werd gestaakt. De vermiste werd gezond en wel teruggevonden in het vakantiepark waar hij verbleef. Hij was de avond voordien naar het strand gegaan voor een nachtelijke duik, maar vond zijn kledij en bezittingen niet meer terug in de duisternis. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN