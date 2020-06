Exclusief voor abonnees Grote zoekactie naar jongen (5), politie treft kind aan op zeedijk 15 juni 2020



Op het strand en voor de kust van Oostende is zondagnamiddag een grootschalige zoekactie gehouden voor een verloren gelopen jongetje van vijf jaar. De ouders sloegen alarm rond 15.15 uur, toen het jongetje al een uur lang vermist was geraakt ter hoogte van de Polé Polé Beach Bar. Politie, brandweer, reddingshelikopter NH90 en verschillende reddingsschepen rukten uit. De heli en de reddingsschepen speurden de zee af, omdat de mogelijkheid bestond dat het jongetje in het water verzeild was geraakt. De brandweer zocht langs de waterlijn en het strand, terwijl de politie de zeedijk voor zijn rekening nam. De zoekactie lokte heel wat kijklustigen.

