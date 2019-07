Exclusief voor abonnees Grote YouTube-kanalen sluiten zich aan bij vakbond 30 juli 2019

Een grote groep mensen die hun brood verdienen via advertentie-inkomsten bij hun video's op YouTube, sloten zich samen aan bij IG Metall. Dat is de grootste Duitse werknemersvakbond. Verschillende creatievelingen klagen al langer dat ze de speelbal zijn van de keuzes die het sociale medium maakt. YouTube heeft de macht om geen advertenties te tonen bij inhoud die het onkies acht voor zijn adverteerders. Dat is meer en meer het geval sinds enkele schandalen waarbij bedrijven hun reclame zagen verschijnen bij video's met radicale uitspraken of ronduit illegale daden. Een rist populaire vloggers - video-bloggers - voelt zich mee gestraft door de veranderingen. Omdat er niet naar hen werd geluisterd, willen ze hun stem nu luider laten klinken via IG Metall.

