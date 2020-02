Exclusief voor abonnees Grote veranderingen in vaderschapsverlof op til 06 februari 2020

Het vaderschapsverlof zou binnenkort sterk veranderd kunnen worden. Vandaag kan een kersvers vader 10 dagen opnemen, al is dat niet verplicht. Onder andere CD&V, sp.a en Groen willen het aantal dagen uitbreiden, naar minstens 20 dagen. Maar CD&V en Groen leggen ook een voorstel op tafel om vaderschapsverlof automatisch toe te kennen en dus verplicht te maken. "Een aantal vaders of meeouders gebruiken dit recht niet omdat ze bang zijn voor negatieve reacties op het werk, zoals de angst om hun job of promotiekansen te verliezen", zegt Kamerlid Els Van Hoof (CD&V). Dat zou in meer dan 10% van de gevallen zo zijn. Open Vld en N-VA vinden het een "sympathiek voorstel", maar stellen zich vragen bij de hoge kostprijs. Maar volgens Groen is het de investering waard. "Het zorgt voor minder stress en een beter evenwicht tussen werk en privé."

