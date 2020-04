Exclusief voor abonnees Grote uitbraken in 20 Vlaamse rusthuizen 06 april 2020

Volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid hebben 20 van de 819 woonzorgcentra in Vlaanderen te kampen met een grote uitbraak van het coronavirus. "In enkele woonzorgcentra is de situatie problematisch", liet het agentschap weten. Bedoeling is wel dat er binnenkort aanzienlijk meer tests gebeuren in rusthuizen. De twintigduizend coronavirustestkits die gereserveerd zijn voor de woonzorgcentra, worden volgens minister Philippe De Backer (Open Vld) vanaf morgen geleverd. "We hebben, in nauwe samenwerking met de regio's, een systeem opgezet om te testen in woonzorgcentra. Dit is inderdaad dringend nodig voor de veiligheid van de vele zorgverleners en de mensen die er wonen." De Duitstalige gemeenschap krijgt 106 tests, het Waals Gewest 6.597, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.054 en Vlaanderen krijgt er 11.243.

