Grote tent Zandrock Festival staat al recht 31 mei 2018

00u00 0

In Zandvoorde zijn de voorbereidingen begonnen voor Zandrock Festival komend weekend. Gisteren werd alvast de grote tent geplaatst met een 30-tal medewerkers. De regenbuien van de voorbije dagen maken het weliswaar niet gemakkelijk. "Het plein is redelijk drassig. We proberen het zo weinig mogelijk te gebruiken zodat het niet kapot is tegen vrijdag", vertelt organisator Didier Brissinck.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN