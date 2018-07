Grote supporter van #MeToo nu zelf aangeklaagd 30 juli 2018

Leslie Moonves (foto), de CEO van mediareus CBS, is beschuldigd van jarenlang seksueel overschrijdbaar gedrag. De 68-jarige miljonair was één van de grote supporters van de #MeToo-campagne en richtte zelfs een commissie op om seksueel wangedrag op de werkvloer terug te dringen. Maar in 'The New Yorker', het tijdschrift dat ook de zaak-Weinstein uitbracht, getuigen zes vrouwen nu over zijn machtsmisbruik. "Als je hem afwees, werkte je nooit meer voor CBS", klinkt het. Zo zegt Illeana Douglas, bekend van 'Six Feet Under', dat Moonves haar in de jaren 80 tegen haar wil gekust heeft. Ze scheepte hem af en werd daarna geschrapt uit een reeks waarin ze nét van hem een hoofdrol had gekregen. 'The New Yorker' kon ook zwijgcontracten inkijken van vrouwen die geld hadden gekregen in ruil voor hun discretie. Moonves geeft toe dat hij met zijn avances een paar vrouwen onaangename momenten heeft bezorgd, maar dat het nu al decennia geleden is en dat hij zijn macht nooit heeft misbruikt. CBS gaat de zaak "grondig onderzoeken". (SVB)

