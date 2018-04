Grote stunt gevraagd DAVIS CUP - TENNIS 06 april 2018

De verwachte vier namen voor de openingsdag van de Davis Cup-kwartfinale tennis tussen Amerika en België kwamen gisteren uit de bokaal in Nashville. De 2m08 grote Miami Open-winnaar John Isner (ATP 9) neemt het om 23u onze tijd op tegen Joris De Loore (ATP 319) terwijl Sam Querrey (ATP 14), ook hij 1m98, Ruben Bemelmans (ATP 110), tegenover zich krijgt in het Curb Event Center van de Belmont University. De dubbelspecialisten Gillé en Vliegen, die allebei College-tennis speelden niet zo heel ver van Nashville, krijgen mogelijk morgen een kans hun kunnen te tonen tegen Sock en Harrison. Op papier en vermoedelijk ook in de praktijk een onmogelijke taak voor kapitein Johan Van Herck en zijn kornuiten. "Ik geloof zeker en vast in een stunt", maakte Bemelmans zich sterk. "Ik zal vooral hem niet mogen laten domineren." De Loore zag het breder: "Dit is ook een geweldige ervaring, om hier te openen tegen Isner. Hij is natuurlijk in grote vorm maar in één match is veel mogelijk." (FDW)

