Grote rookpluim door bermbrand 19 juli 2018

In de Schoorbakkestraat in Sint-Joris ontstond dinsdag rond 18.30 uur een brand in de berm. Zo'n 12 vierkante meter aan takken en bladeren vloog om onbekende reden in brand. De rookpluim was van kilometers ver te zien. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle en spreekt van een accidentele oorzaak. Mogelijk ging het om een brandende sigaret. (BBO)