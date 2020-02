Exclusief voor abonnees Grote politiemacht op de been: nieuwe aanslagen vermeden 22 februari 2020

Na de aanslagen in Hanau wordt de politieaanwezigheid in heel Duitsland opgedreven. 'Gevoelige' instellingen - vooral moskeeën - krijgen extra bewaking. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). Aan stations, luchthavens en aan de landsgrenzen worden bijkomende manschappen ingezet. Volgens Seehofer is "het veiligheidsrisico door rechtsextremisme, antisemitisme en racisme in Duitsland zeer hoog". De voorbije dagen werden op meerdere plaatsen in Duitsland springstof, handgranaten en wapens in beslag genomen bij huiszoekingen bij vermeende rechtsextremisten, waardoor nieuwe aanslagen werden vermeden. (CMG/LVB)