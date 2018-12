Grote Peiling 08 december 2018

De Grote Peiling van 'Het Laatste Nieuws', 'VTM Nieuws', 'Le Soir' en 'RTL' werd door het onderzoeksbureau Ipsos afgenomen bij 2.532 Belgen van 18 jaar en ouder. In Vlaanderen werden 998 mensen bevraagd, in Wallonië 1.003 en in Brussel 531 mensen. Dat gebeurde online, van 27 november tot en met maandag 3 december 2018. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen en Wallonië. Het resultaat van een Vlaamse partij zou dus ook 3,1% hoger of lager kunnen zijn. In Brussel is dat 4,3%.