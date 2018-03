GROTE PEILING 13 maart 2018

De Grote Peiling van 'Het Laatste Nieuws', 'VTM Nieuws', 'Le Soir' en RTL werd door het onderzoeksbureau Ipsos afgenomen bij 2.496 respondenten (983 in Wallonië, 965 in Vlaanderen en 548 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en dit tussen 27 februari en 6 maart. De foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen en Wallonië en 4,2% in Brussel.