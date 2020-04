Exclusief voor abonnees Grote pakkans, stevige boetes 03 april 2020

CONTROLES

: op de grote toegangswegen naar de kuststeden staan controleposten. Ook in het binnenland en in de Ardennen is de kans groot dat je op dergelijke controles stuit. Wie denkt de arm der wet te slim af te zijn en sluipwegen kiest, wordt door een zwaantje onderschept. Je kan nog altijd met de trein naar de kust, maar dan wel in het kader van een essentiële verplaatsing. Om te gaan werken, dus. Houd er rekening mee dat je bij aankomst kan worden gevraagd wat de reden van je verplaatsing is. Zonder duidelijke uitleg krijg je een boete.

