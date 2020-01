Exclusief voor abonnees Grote operatie van Poetin is begonnen 16 januari 2020

Vladimir Poetins grote operatie is begonnen. De operatie ter voorbereiding op 2024, het jaar waarin hij volgens de huidige grondwet moet aftreden als president van Rusland. Gisteren stuurde hij alvast de hele Russische regering weg en kondigde hij een grondwetshervorming aan. Waarnemers zijn het erover eens dat die beslissingen kaderen in het plan van Poetin (67) om leider voor het leven te blijven. In 2008 loste hij dat probleem al eens op door vier jaar van functie te ruilen met premier Dmitri Medvedev. Door de macht van het volgende staatshoofd serieus te beknotten, zoals hij nu voorstelt, zou hij ook van achter de schermen kunnen blijven wegen op het beleid.

