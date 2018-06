Grote Markt kleurt duivels rood 14 juni 2018

00u00 0

Op de Grote Markt van LIer prijkt een scherm van 50 vierkante meter groot. "Dat is nodig want Lier is een voetbalgekke stad", zegt Kristof Van Humskerken van 't Kafaat, die samen met Ronny Jacobs van Café Bananas het grote WK-feest organiseert.

