Grote kledingketens willen solden niet uitstellen 07 april 2020

00u00 0

De soldenperiode uitstellen tot 1 augustus? Handelsfederatie Comeos, die de grote modewinkelketens vertegenwoordigt, vindt dat voorbarig. De grote ketens vrezen dat ze met aanzienlijke stocks blijven zitten, zo blijkt uit een bevraging van Comeos. Door de coronacrisis is onze koopkracht ook gedaald, waardoor we minder geld over hebben om kleding te kopen. "Het is dus van cruciaal belang dat wanneer de winkels opnieuw opengaan, de consumenten snel van de solden kunnen profiteren." Comeos wijst er ook op dat de consument tal van mogelijkheden heeft om op buitenlandse webshops kleren te kopen. "Als wij geen solden hebben in juni maar elders is dat wél het geval, dan riskeren de Belgische winkels opnieuw omzet te verliezen."

