Grote kans op vallende sterren

Sterrenspotters konden hun hartje vannacht ophalen, want de piek van de meteorenzwerm Geminiden zorgde voor meer dan 100 vallende sterren per uur. Ook in de komende nacht maak je nog kans op het zien van een meteoor. De Geminiden zijn een actieve meteorenzwerm waardoor jaarlijks rond 14 december veel vallende sterren te zien zijn. Het is het winterse broertje van de bekendere Perseïden in augustus. "Vanaf 23 uur kan je al sterren spotten", legt weervrouw Jill Peeters uit. De meeste kans heb je om 6 uur 's ochtends. Dat wordt vroeg opstaan op zaterdag. "Ik stel voor dat iedereen die een ster ziet, de wens doet dat iemand anders er ook eentje kan zien", lacht de VTM-weervrouw. (ND)

