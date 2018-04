Grote kans dat Corryn vertrekt bij Antwerp 16 april 2018

Voor Alexander Corryn (24), dit seizoen één van de trouwe soldaten van Laszlo Bölöni, was gisteren geen plek in de selectie. Bölöni hintte dat de linksachter net als Limbombe de club zou verlaten. Antwerp lichtte wel de optie om hem definitief over te nemen van KV Mechelen, maar club en speler raakten het niet eens over de contractvoorwaarden. In dat geval blijft Corryn eigendom van KVM, maar de kans dat hij voor Malinwa uitkomt volgend seizoen is miniem. Er is behoorlijk wat interesse van andere clubs uit 1A, waaronder Lokeren. (SJH/VLJA/TTV)