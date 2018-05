Grote kampioen, maar ook groots mens Eric Geboers sterft op 55 08 mei 2018

00u00 0

Een ultieme poging om de hond te redden die hij amper één week geleden geadopteerd had, heeft Eric Geboers (55) het leven gekost. Tijdens een boottocht op een meer in Mol belandde zijn shiba inu-pup in het ijskoude water, waarna de gewezen motorcrosskampioen het dier achterna sprong. Een maand geleden had Geboers zijn vorige viervoeter, ook een shiba inu, verloren - die hond werd aangereden door een auto.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN