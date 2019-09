Grote herstructurering bij KBC: 1.400 jobs geschrapt SWA JV

04 september 2019

05u00 22 De Krant KBC heeft vanochtend een grote herstructurering aangekondigd. Tussen 2019 en 2022 worden 1.400 jobs geschrapt. Er zouden echter geen naakte ontslagen vallen, maar de jobs zouden verdwijnen door natuurlijke afvloeiingen. Verder worden de contracten van 400 externe contractuelen stopgezet. In België werken voor de bank-verzekeraar momenteel zo'n 14.000 mensen. Andere grootbanken als Belfius, BNP Paribas Fortis en ING komen nog niet aan 10.000.

Gisteren hield iedereen de lippen stijf op elkaar over de bijzondere ondernemingsraad die KBC vandaag bij elkaar roept over het resultaat van een grote efficiëntieoefening. Saneringsoperaties bij concurrenten ING en BNP Paribas voorspelden alvast weinig goeds. Die twee banken beslisten eerder al om elk zo'n 3.000 'ouderwetse' jobs te schrappen.

Nu is dus ook KBC aan de beurt. De bank schrapt in ons land vanaf nu tot eind 2022 1.400 banen, zowel in het hoofdkantoor, de ondersteunende functies en het kantorennetwerk. Daarvan zullen 300 functies worden ondergebracht in Tsjechië (Brno) en Bulgarije (Varna). De contracten met 400 externe contractuelen, voornamelijk in IT-functies of interims, worden stopgezet.

KBC rekent enkel op natuurlijke afvloeiingen. De laatste jaren vertrokken bij de bank jaarlijks meer dan 500 voltijdse medewerkers via pensioen of natuurlijk personeelsverloop, jobs die vanaf nu tot eind 2022 dus niet meer opnieuw zullen worden ingevuld. KBC voorziet dan ook geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan. Het verdwijnen van de banen is het gevolg van een “optimaliseringsoefening”, bedoeld om de efficiëntie en de wendbaarheid van de hoofdzetel- en ondersteunende diensten van KBC in België te verbeteren, zo klinkt het.

Doordat de klant steeds vaker bankiert via de app, verkleint de nood aan een uitgebreid kantorennetwerk. Maar toen KBC eerder dit jaar liet weten 65 kantoren te reduceren tot de automaten in de muur, luidde het nog dat dit niet tot jobverlies zou leiden. In de lente werd wel al kordaat gesnoeid in de allerhoogste functies.

“Een organisatie zoals KBC is een levende organisatie, en ales wat leeft, verandert. We bereiden ons voor op de toekomst”, verklaart Johan Thijs, CEO van KBC Groep. “Onze organisatie zal wendbaarder en vlakker worden, met minder managementlagen en een grotere spanwijdte.” Thijs verwijst ook naar “nieuwkomers die de traditionele spelers uitdagen” en waar KBC gepast op wil reageren. Thijs spreekt verder van optimalisatie van de organisatie. “Herschikking van onze medewerkers is cruciaal, maar als dit niet mogelijk is, zoeken we naar alternatieve oplossingen.” Dat geldt voor alle functies, van hoog tot laag, voegt de CEO er nog aan toe. De bank gaat voor de digitale transformatie ook op zoek naar nieuwe profielen, zoals experts in artificiële intelligentie en webdesigners.

Ook in Tsjechië verdwijnen banen bij de bank. Verwacht wordt dat de komende drie jaar het aantal medewerkers er met minstens 750 zal verminderen.