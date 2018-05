Grote gelijkenissen met Luiks bloedbad uit 2011 30 mei 2018

De schietpartij van gisterochtend doet denken aan een eerdere aanslag in het centrum van Luik, op 13 december 2011. Ook de dader van toen, Nordine Amrani, had een verleden in de gevangenis. De veroordeelde wapenfreak richtte een bloedbad aan nabij een kerstmarkt op de Place Saint-Lambert. Hij gooide granaten naar een bushokje en schoot met een revolver in het rond alvorens zelfmoord te plegen. Daarbij vielen zes doden en ruim 120 gewonden. Amrani had in 2008 nog 58 maanden cel gekregen. Er waren bij hem tientallen wapens en 2.800 cannabisplantjes aangetroffen. De man zou zelfs oorlogstuig in huis gehad hebben.