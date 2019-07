Exclusief voor abonnees Grote gebouwen in Brussel verplicht energiezuiniger 12 juli 2019

Sinds 1 juli moeten alle organisaties in Brussel die eigenaar zijn van een gebouw van meer dan 100.000 vierkante meter - of zo'n pand bezetten - een plan opstellen om hun energieverbruik te verminderen. In totaal zou de nieuwe regel gelden voor 150 tot 200 gebouwen, waarvan 75% publiek bezit en 25% privé. Binnen het jaar moeten de betrokken organisaties een coördinator aanduiden en aan Leefmilieu Brussel specificaties over het gebouw doorgeven. Gedurende 18 maanden zal dan een gepersonaliseerd actieprogramma opgesteld worden. Bedoeling is om de komende drie jaar tot een bindende doelstelling te komen om het energieverbruik in te dammen. Bij niet-naleving dreigen administratieve boetes.

