Grote bloempotten staan volop in bloei 29 juni 2018

00u00 0

Naast bloemenmanden die op verschillende plaatsen in Wervik en Geluwe hangen en bloembakken op het Sint-Maartensplein, investeert de stad deze zomer ook in nieuwe, grote bloempotten van één meter hoog. Ze vervangen de bloementorens van de afgelopen jaren. Er staan zes grote zwarte bloempotten op de pui van het stadhuis op het Sint-Maartensplein, de inkom van het stadhuis in de Ooievaarsstraat, vlak voor het Nationaal Tabaksmuseum en aan de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe en de Heilig Hartkerk in Kruiseke. Telkens twee halve bloempotten bevinden zich aan de gevel van het gewezen Home Gryson in de Ooievaarsstraat en aan het nieuw dorpshuis op Ter Hand.

HLN