Grote baas Google bezoekt codeerschool Molenbeek 21 januari 2020

Sundar Pichai, de grote baas van Google, heeft gisteren een bezoek gebracht aan MolenGeek, een codeerschool voor kansarme jongeren in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Hij overhandigde er een cheque van 200.000 euro. Twee jaar geleden pompte de internetgigant al eenzelfde bedrag in het initiatief. Maar anders dan toen kwam de CEO de som nu hoogstpersoonlijk overhandigen. "Een hele eer", zegt medeoprichter Ibrahim Ouassari. "Pichai heeft me verteld dat ons project hem persoonlijk raakt. Toen hij opgroeide, had hij zelf geen toegang tot technologie, en toch heeft die later zijn leven veranderd." Het geld van Google zal worden gebruikt om de school uit te breiden. Er komt ook een nieuwe reeks laagdrempelige opleidingen rond artificiële intelligentie. Sinds de oprichting heeft MolenGeek kansen geboden aan 35 start-ups en 195 jonge ondernemers opgeleid. Doel is om voortaan 150 ondernemers per jaar klaar te stomen. Bovendien opent volgende maand ook een codeerschool in Borgerhout, onder de naam BorgerHub. (JCD)

