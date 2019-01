Grootvader lukte droom nooit, vader op de valreep 31 januari 2019

Raymond Poulidor (82) had één grote droom: de Tour winnen, maar dat was hem nooit gegund. Wel eindigde hij liefst acht keer op het podium. Winst in Milaan-Sanremo (1961), de Waalse Pijl (1963) en de Vuelta (1964) konden het gemis niet goedmaken. Zijn schoonzoon Adrie van der Poel (59) leek lange tijd dezelfde weg op te gaan. Toen hij in 1996 toch nog wereldkampioen veldrijden werd, was dat een bevrijding. Tot de dag van vandaag noemt de winnaar van onder meer de Ronde van Vlaanderen (1986), Luik-Bastenaken-Luik (1988) en de Amstel Gold Race (1990) het zijn mooiste overwinning. Dat hij in zijn carrière nog zeven keer op het WK-podium stond, speelt uiteraard mee. (BA)

