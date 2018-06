Grootste zege ooit in openingsmatch 15 juni 2018

Dát hadden we niet zien aankomen. De opener van het WK kondigde zich niet meteen aan als een klepper. Maar het gastland bleek plots over enkele leuke voetballers te beschikken. Saoedi-Arabië werd verpulverd met 5-0: de gootste overwinning ooit in een openingsmatch. Het vorige record dateert van 1950. Toen versloeg Brazilië Mexico met 4-0.

