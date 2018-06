Grootste wijnimporteur van het land gaat op de fles 11 juni 2018

De Wijnmakelaarsunie, ooit de grootste wijnimporteur van ons land, staat op de rand van het faillissement. Bedrijfsleider John Monard (71) geeft de problemen toe. "De rechtbank heeft nu een bewindvoerder aangesteld. De kans is klein dat het bedrijf nog gered kan worden", vertelt hij aan de Mediahuis-kranten. Het bedrijf kan niet opboksen tegen buitenlandse internetverkopers en de vele zelfstandige wijninvoerders. Het is maar de vraag of klanten die vooruitbetaald hadden voor exclusieve wijnen en producenten die al hebben geleverd hun geld nog terugzien. Het bedrijf heeft nog een grote schuld openstaan bij KBC, dat recent nog een lening verstrekte. De Wijnmakelaarsunie ging in 1970, vijf jaar na de oprichting, al failliet nadat het bedrijf uitgroeide tot prestigieuze importeur van de beste wijnen uit de Bordeaux en Bourgogne. John Monard maakte in 1970 een doorstart en bleef de handel uitbreiden. (SRB)

HLN