Grootste wijncollectie van de Benelux onder de hamer 14 maart 2019

De grootste wijnkelder van de Benelux wordt geveild. Het gaat om het levenswerk van John Monard. Zijn Wijnmakelaarsunie was ooit de grootste wijninvoerder van het land, maar werd failliet verklaard en laat nu zo'n 130.000 flessen achter. "Een kelder als deze kom je als wijnveiler maar één keer in je leven tegen. Elke kist die opengaat, onthult weer een uitzonderlijke fles", aldus Milan Veld, oprichter en taxateur van Winefield's Auctioneers. Voor een magnum Romanée-Conti 2005 zal de koper minstens 25.000 euro moeten neertellen, maar er zijn ook exclusieve flessen van iconische châteaux als Margaux, Leroy, Petrus en Cheval Blanc. De eerste kavels gaan op 24 maart live onder de hamer bij Wijnkasteel Genoels-Elderen (Riemst). Daarna volgen nog veilingen in Amsterdam en Singapore.

