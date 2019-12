Exclusief voor abonnees Grootste wens van Martje (104) vervuld: nog één keer naar de opera 23 december 2019

Het was de grootste wens van Martje Gezels uit Turnhout: nog één keer naar de opera, zoals ze vroeger zo vaak deed. Seniorenorganisatie S-Plus liet die gisteren in vervulling gaan. Het werd een topdag: "Bij de eerste noot voelde ik me alweer een meisje van 25 jaar."

