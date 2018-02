Grootste vliegtuig ter wereld is breder dan voetbalveld 28 februari 2018

00u00 0

Na enkele succesvolle stuur- en remtests op het tarmac is de Stratolaunch weer een stapje dichter bij zijn eerste vlucht. Het toestel werd in juni vorig jaar onthuld door Paul Allen, die samen met Bill Gates Microsoft uit de grond stampte. Het grootste vliegtuig ter wereld is bedoeld om raketten of satellieten mee de ruimte in te helpen. Een vliegende start zou namelijk een pak goedkoper uitvallen dan de lancering vanaf een raketplatform. Oorspronkelijk waren de eerste testvluchten voorzien voor 2016 en 2017, maar zoals dat met projecten van zo'n omvang gaat, werden die al uitgesteld naar volgend jaar. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN