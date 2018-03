Grootste springkasteel ooit komt naar België 12 maart 2018

00u00 0

The Beast, het grootste opblaasbare obstakelparcours ter wereld en goed voor uren springplezier, komt naar ons land. Vorig jaar stond The Beast al eens in Flanders Expo in Gent, maar het springkasteel was toen nog veel kleiner. Het reusachtige monster heeft nu een inhoud van liefst 2 miljoen liter lucht, is 272 meter lang en weegt 6.000 kilogram. Bezoekers kunnen zich uitleven op 7 en 8 april, als de dertigste editie van FACTS - waar sciencefiction, televisie en videogames centraal staan - plaatsvindt. Komt dit jaar ook naar de sciencefiction- en fantasybeurs: Emelie de Ravin, bekend van series als 'Once Upon A Time', 'Lost' en 'Roswell'. Tickets zijn te koop op de website van FACTS.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN