Grootste Rituals van Benelux opent deuren 17 november 2018

In het Wijnegem Shopping Center vind je sinds kort de grootste Rituals-winkel van de Benelux. Voorheen was er een winkel van de cosmeticaketen in het shopping center maar door het grote succes besliste het management om ze te upgraden en te vergroten. Het resultaat is een winkel van 220 vierkante meter. Blikvangers zijn de Japanse Sakura-bomen vol kersenbloesem en watereilanden. Die moeten ervoor zorgen dat klanten zich kunnen ontspannen tijdens het winkelen.