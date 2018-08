Grootste mazelenepidemie in Europa in tien jaar 21 augustus 2018

Meer dan 41.000 kinderen en volwassenen in Europa zijn in de eerste helft van 2018 getroffen door mazelen. Daarmee zijn er in een half jaar tijd al veel meer gevallen geconstateerd dan er in de afgelopen tien op jaarbasis zijn geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt nu aan op maatregelen.

