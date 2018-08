Grootste kolonie koningspinguïns krijgt klappen 2.000.000 naar 200.000 01 augustus 2018

De royale populatie koningspinguïns op het Franse onbewoonde eiland Île aux Cochons in de Indische Oceaan is de voorbije 35 jaar met bijna 90% geslonken. Op dat eiland zaten ooit de meeste koningspinguïns ter wereld - bijna een derde van de totale populatie van die soort. Tussen 1982 en nu is het aantal er afgenomen van ruim 2 miljoen naar 200.000. Dat concluderen wetenschappers op basis van luchtfoto's en satellietbeelden, zo schrijft wetenschapsblad 'Antarctic Science'. De drastische afname is onverwacht. Er wordt nu gezocht naar een plausibele verklaring. Vermoedelijk spelen klimaatsverandering en afname van voedsel een grote rol. De onderzoekers hopen snel weer eens voet op het eiland te zetten, om op zoek te gaan naar andere verklaringen. Het is van 1982 geleden dat wetenschappers er nog aan land gingen .

