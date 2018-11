Grootste kerststal van Europa staat in Nijmegen 30 november 2018

00u00 0

In het artikel 'Grootste kerststal van Europa houdt ermee op' (28/11, blz. 11) schreven we dat de kerststal in Leeuwarden zal staan, maar dat is niet correct. De stal wordt opgesteld in Nijmegen, in het Museumpark Heilig Land Stichting, dichter bij België dus. Meer informatie vindt u op www.kerstdiorama.nl