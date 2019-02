Grootste Europese thuisnederlaag 22 februari 2019

De 1-4-nederlaag tegen Slavia Praag betekende de evenaring van een Europees diepterecord voor Racing Genk. Slechts twee keer verloren de Limburgers in Europa voor eigen volk met drie goals verschil. Op 9 november 2000 kwam Werder Bremen in de Uefa Cup met 2-5 winnen in Genk. Op 19 augustus 2010 ging KRC in de EL-voorrondes thuis met 0-3 de boot in tegen FC Porto. De grootste nederlaag leed Genk op 23 november 2011: 7-0 bij Valencia in de Champions League. (KDC)