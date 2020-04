Exclusief voor abonnees Grootste daling CO2-uitstoot sinds WO II 23 april 2020

Door de coronapandemie neemt de CO2-uitstoot dit jaar wereldwijd af met 6%, verwacht de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties (WMO). Het zou gaan om de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. Door minder transport en een lagere energieproductie worden er minder broeikasgassen uitgestoten. Dat is goed nieuws op korte termijn, maar de daling is onvoldoende om te voldoen aan de internationale afspraken die gemaakt zijn. De WMO roept de wereld nu op het klimaatprobleem in dezelfde geest aan te pakken als het coronavirus. Uit het eindrapport van de WMO voor 2015-2019 blijkt dat dit de warmste periode was sinds het begin van het industriële tijdperk. (FT)